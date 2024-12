​Marché des Télécommunications au Sénégal : Hausse des abonnements mobiles et baisse des lignes fixes au troisième trimestre 2024

Le rapport sur l’état du marché des communications électroniques au Sénégal au 30 septembre 2024 de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a été rendu public. Ce bilan couvre les secteurs de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet.



Le document indique que " le parc de téléphonie fixe s’élève à 301 953 lignes, marquant une baisse de 24,17 % par rapport au trimestre précédent. Ce recul est principalement attribuable à la résiliation de 111 498 lignes résidentielles, en majorité chez Sonatel."



Le parc résidentiel représente 77,00 % avec 232 504 lignes, tandis que les lignes professionnelles enregistrent une progression notable de 28,08 % avec 15 224 nouvelles lignes. Cependant, " seul Sonatel adresse ce marché professionnel ", souligne la note repris par Libération.



Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est désormais de 1,67 %, en recul de 0,54 point. En termes de parts de marché, Sonatel conserve sa position dominante avec 98,30 %, malgré une légère baisse de 0,29 point.



Téléphonie mobile



" Le marché mobile affiche une croissance soutenue avec 23 257 902 lignes, soit une hausse de 1,06 % (243 447 nouvelles lignes). Le taux de pénétration atteint désormais 128,31 %, confirmant la prédominance de la téléphonie mobile dans les communications au Sénégal ", détaille le rapport.



Les opérateurs se partagent ainsi le marché : " Orange : 57,12 % des parts, Yas (Ex-Free) : 22,26 %, Expresso : 16,36 %, Promobile : 4,14 %, avec une hausse notable de 15,54 %." Le trafic mobile a également progressé, atteignant 10,23 milliards de minutes, soit une augmentation de 0,10 %. La majorité des appels reste intra-réseaux (72,22 %), tandis que les appels vers l’international ne représentent que 0,24 %.



Internet



D'après le rapport, "le parc Internet continue de croître avec 21 319 275 lignes, en hausse de 2,52 %. L’Internet mobile domine largement le marché avec 96,76 % des abonnements. Les utilisateurs de l’Internet mobile (2G/3G/4G/5G) atteignent 20 628 324, soit une progression de 1,69 %. Le taux de pénétration de l’Internet mobile est désormais de 113,80 %. L’Internet fixe, bien que minoritaire, a connu une hausse de 35,57 %, portée par la croissance des technologies FTTx (fibre optique) et FWA (accès sans fil)."



Les parts de marché en Internet sont répartis comme suit : " Orange : 63,18 %, Free : 23,04 %, Expresso : 9,32 %, Promobile : 4,46 %." En termes de trafic Internet mobile, Orange conserve son hégémonie avec 97,9 % des parts. Promobile, malgré une baisse de 0,2 point, détient 4,89 % du trafic.



Le rapport de l’ARTP met en lumière la forte position de Sonatel et d’Orange dans les segments fixe, mobile et Internet. Toutefois, des concurrents comme Free et Promobile continuent de grignoter des parts de marché, en particulier dans la téléphonie mobile et l’accès à Internet. La progression des lignes mobiles et des abonnements Internet témoigne de la transformation numérique en cours au Sénégal, soutenue par l’essor des services mobiles et des technologies haut débit. Cependant, la téléphonie fixe semble progressivement perdre du terrain face à cette dynamique.