​Matam : la coalition Diomaye Président renforce son implantation et vise la mairie de Nabadji-Civol

La coalition Diomaye Président poursuit son offensive politique dans la région de Matam, en renforçant son maillage territorial à travers de nouvelles adhésions et l'émergence de responsables locaux. À Tigéré, dans la commune de Nabadji-Civol, le docteur Djibril Daouda Ba, président du mouvement Diam Sénégal, a officialisé le ralliement de son mouvement à la coalition présidentielle, tout en annonçant son ambition de briguer la mairie de la commune.



Lors d'une rencontre politique organisée à Tigéré, Dr Djibril Daouda Ba a affirmé que son mouvement faisait partie des premiers soutiens du futur parti politique du président Bassirou Diomaye Faye.



« Nous sommes déjà là et nous constituons les premiers adhérents de son futur parti politique. La commune de Nabadji, le département de Matam, souhaitent la bienvenue au Président de la République », a-t-il déclaré. Il a également salué le travail de la superviseure générale de la coalition, Dr Aminata Touré, estimant que celle-ci a contribué à faire de Diomaye Président « la première force politique du Sénégal en seulement sept mois ».



Le président du mouvement Diam Sénégal a, par ailleurs, officialisé sa candidature à la mairie de Nabadji-Civol. Selon lui, cette décision répond à une forte demande des populations locales.



« Nous sommes prêts à être candidats à la mairie de Nabadji-Civol afin d'offrir au Président Bassirou Diomaye Faye d'excellents résultats dans le Fouta et de contribuer au développement du territoire », a-t-il soutenu.



Cette nouvelle dynamique politique intervient dans un contexte de recomposition du paysage politique dans la région de Matam. L'apparition de nouvelles formations politiques et de mouvements indépendants contribue à redistribuer les rapports de force dans cette 11ᵉ région administrative du Sénégal, traditionnellement considérée comme un bastion de l'opposition, à l'approche des prochaines échéances électorales.