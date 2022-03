​Mauritanie: démission du gouvernement

La Mauritanie s’est réveillée sans gouvernement. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a présenté sa démission et celle de son gouvernement au chef de l’État, Mohamed Ould Ghazouani, mardi 29 mars 2022. Aucune déclaration à la presse n’a été faite à l’issue de cette démission qui pourrait, en partie, s’expliquer par les critiques acerbes du président de la République.



C’est à 20 heures, ce mardi soir, que l’annonce de la démission du Premier ministre et de son gouvernement a été officialisée par l’Agence de presse mauritanienne. « Je remercie le président de la République pour la confiance qu’il m’a accordée », a simplement indiqué Mohamed Ould Bilal.



Si la disparition de ressortissants mauritaniens au Mali et les tensions sur le Sahara occidental ont marqué l’actualité récente, les médias locaux pointent surtout les tensions entre le chef de l’État et le désormais ex-Premier ministre.



La semaine passée, le président Mohamed Ould Ghazouani, a, à nouveau, sévèrement critiqué le travail du gouvernement en l’appelant « à s'attacher à accomplir son devoir ». Pour le chef de l’État, l’implication des ministres n’était pas suffisante : « La plupart des ministères souffrent d'un manque de mécanismes visant à résoudre les problèmes des citoyens, c'est inacceptable. »



Un observateur politique ajoute, ce mercredi, le manque de résultats dans la lutte contre la corruption, présentée comme le chantier numéro un de l’ex-Premier ministre, le blocage du dialogue politique et la flambée des prix à quelques jours du début du ramadan. Autant de points de rupture entre les deux hommes forts de la Mauritanie. Le président Mohamed Ould Ghazouani a donc tranché. Mohamed Ould Bilal était Premier ministre depuis août 2020.