​Ndella Madior Diouf donne de ses nouvelles : "Je suis en train d'utiliser toutes mes économies"

Ndella Madior Diouf, propriétaire de l'orphelinat "Keur Yeurmandé", en prison depuis décembre dernier, donne de ses nouvelles. La directrice de Saphir FM, qui est entre l'attente interminable d'un procès qui tarde à se profiler, semble souffrir le martyr de la mort de son business et de la perte de profit. Elle aurait confiée à une de ses connaissances, au cours d'une visite au Camp pénal de Liberté 6, qu'elle est "en train de d'utiliser toutes ces économies".



L'Observateur qui rapporte ses propos, revient sur les déclarations de Ndella Madior Diouf. "La vie en prison est couteuse pour les femmes. En plus de la nourriture, il faut acheter des produits d'hygiène ou de premières nécessités. Les proches ne peuvent pas toujours subvenir aux besoins des détenues", a expliqué la propriétaire de l'orphelinat "Keur Yeurmandé" à une source interne.



" Le changement de cellule"



Ndella Madior Diouf est détenue depuis plus de dix mois à la prison pour femmes de Liberté 6. Elle a, d'abord, été incarcérée dans la chambre numéro 3 avant d'être transférée dans la chambre numéro 6. Aucun détail n'a été fourni quant aux raisons de ce changement de cellule. Actuellement, elle partage un matelas avec une autre détenue dans une cellule exiguë, qui abrite également sept autres détenues, rapporte le journal.