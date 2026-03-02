​Oussouye : l’usine «La Casamançaise» attaquée par des assaillants, six suspects arrêtés

L’usine «La Casamançaise», située dans le village de Boucotte (département d'Oussouye, sud), a été attaquée par plus d'une dizaine de malfaiteurs cagoulés et lourdement armés, dans la nuit du 28 février au 1er mars 2026, aux alentours de 3 heures du matin. Six suspects ont été interpellés.



D’après le journal Libération, les malfaiteurs auraient forcé l'entrée de l'usine avec leurs armes avant de maitriser le vigile et entrer dans les locaux de l'usine. Une fois à l'intérieur, ils auraient tenté de casser le coffre-fort qui se trouvait dans le bureau du Président directeur général de l'usine, avant de saccager tout le matériel sur leur passage.



Alertés aux environs de 4 heures du matin, les éléments de la brigade de Cap-Skirring se sont rendus sur lieux de l'attaque, avant de procéder à des patrouilles systématiques. Cette opération aurait permis l'interpellation de six personnes suspectées d'être impliquées dans l'attaque. L’un des présumés assaillants aurait présenté des blessures à l'arcade au niveau de son œil gauche, lors de leur interpellation.



Si aucune somme d’argent n’a été emporté par les présumés voleurs, pour les besoins de l'enquête, ils ont été tous acheminés dans les locaux de la brigade de Cap-Skirring.