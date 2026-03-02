Sénégal : le Mouvement Nittou Degg Valeurs «exige le démantèlement des réseaux homosexuels et lesbiennes»

Le Mouvement Nittou Degg Valeurs «exige», ce lundi 02 mars, «le démantèlement de tous les réseaux homosexuels et lesbiennes» au Sénégal, au cours d’une conférence de presse, à Dakar. Selon l’organisation, cette prise de «position non négociable» est «une question de salubrité publique» face aux «tentatives insidieuses de normalisation» du phénomène dans le pays.



«Il exige le démantèlement de tous les réseaux homosexuels et lesbiennes et la condamnation des autres. Pour notre mouvement, la position est non négociable. Le droit doit être le reflet de la volonté générale et de l'éthique populaire. Face aux tentatives insidieuses de normalisation, nous réitérons notre appel pour la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal», a dit le mouvement.



Pour Nittou Degg Valeurs, «il ne s'agit pas d'une haine de l'autre, mais d'une application de la religion» et un acte de protection du «socle religieux (islamique ou chrétien)» et des «valeurs ancestrales» du Sénégal.



Le mouvement annonce enfin une manifestation pacifique le 02 mars 2026, afin d’exiger la criminalisation de l’homosexualité et de protester contre «l’effritement des mœurs et de l’identité» sénégalaises.



Cette déclaration intervient dans un contexte où une trentaine de personnes dont des personnalités publiques ont été interpellées pour un présumé scandale homosexuel et une transmission volontaire du VIH/Sida. De son côté, le Premier ministre Ousmane Sonko a porté un projet de loi à l’Assemblée nationale pour le durcissement des sanctions pénales contre les homosexuels, contrairement à ses promesses de campagne, où il avait assuré qu’il criminaliserait le phénomène.