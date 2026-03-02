Projet Mako 2026 : Resolute mining projette une production entre 55 000 et 65 000 onces d'or

La compagnie minière Resolute Mining a dressé le bilan d'une année charnière. L'année 2025 s'est achevée sur une note positive pour l'exploitation de Mako (mine d'or), selon le rapport d'activités du quatrième trimestre 2025, qui détaille l'ensemble des opérations et les perspectives de la compagnie au Sénégal. La mine a produit un total de 100 895 onces d'or, dépassant les prévisions initiales. La société explique cette performance par un débit de traitement à l'usine plus élevé que prévu et des teneurs en or supérieures aux estimations, issues principalement des stocks de minerais.



Sur le plan financier, le coût de maintien tout compris (AISC) s'est établi à 1 270 dollars par once pour l'ensemble de l'année. La fin de l'année a toutefois marqué un tournant opérationnel majeur : l'extraction dans la fosse principale s'est officiellement arrêtée au cours du second semestre. Désormais, l'usine de Mako est alimentée exclusivement par les stocks de minerai accumulés, une stratégie qui devrait assurer la continuité de la production jusqu'au dernier trimestre 2027.



Pour l'exercice 2026, Resolute prévoit une réduction significative de sa production au Sénégal, estimée entre 55 000 et 65 000 onces. Cette baisse mécanique, due au traitement exclusif des stocks, s'accompagne d'une hausse des coûts, avec un AISC projeté entre 1 600 et 1 800 dollars par once.