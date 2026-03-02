Diomaye/Sonko : le Crépuscule d'un tandem, les germes de la rupture

La fracture, d'abord psychologique, a pris une tournure stratégique irréversible au cours du dernier trimestre de l'année 2025. Le mois de novembre a notamment marqué un point de bascule symbolique. Tandis qu'Ousmane Sonko faisait la démonstration de sa popularité intacte lors de son «Terra-meeting » du 8 novembre, le Président Bassirou Diomaye Faye choisissait de s'emmurer dans une posture régalienne et un silence calculé. Cette séquence a mis en lumière la collision frontale entre deux légitimités concurrentes : celle, constitutionnelle et souveraine, du chef de l'État, et celle, historique et charismatique, du leader de parti qui a contribué à le porter au pouvoir. Ce malaise s'est traduit concrètement par les absences répétées du Premier ministre en Conseil des ministres, justifiées par des raisons de santé ou de repos, mais largement interprétées par l'opinion comme des actes de défiance politique.



Dans cette joute feutrée, le verbe est devenu une arme de précision. L'utilisation récurrente du « je » par Ousmane Sonko lors de ses interventions à l'Assemblée nationale a fini par heurter les susceptibilités au palais présidentiel, culminant avec sa déclaration choc du 28 novembre 2025. En affirmant ne pas travailler pour Bassirou Diomaye Faye mais pour le Sénégal, le Premier ministre a posé un acte d'affirmation qui a frisé l'insubordination. La réponse du Président ne s'est pas fait attendre. Lors de son adresse à la Nation du 31 décembre 2025, il a, en substance, martelé que rien ni personne ne serait placé au-dessus des intérêts du pays. Une pique à peine voilée sonnant comme une volonté ferme de s'émanciper de la tutelle morale de son mentor. Déjà, en juillet 2025, Ousmane Sonko avait ouvert les hostilités en fustigeant publiquement une absence d'autorité et en interpellant le Président pour qu'il assume ses responsabilités.



Le conflit a atteint son paroxysme stratégique autour de l'avenir de la coalition «Diomaye Président». La décision du chef de l'État de démettre Aïda Mbodj, proche du Premier ministre, pour la remplacer par l'ancienne Première ministre Aminata Touré, a mis le feu aux poudres en novembre 2025. La réaction du Pastef a été immédiate et cinglante, le parti contestant au Président la légitimité de cette nomination tout en marquant son opposition idéologique profonde avec Madame Touré. Pour les partisans de Sonko, cet acte représente une provocation délibérée visant à bâtir une force politique concurrente en vue de l'échéance de 2029. C'est finalement le 7 décembre 2025 qu'Ousmane Sonko a brisé le silence de manière explicite, admettant publiquement l'existence de divergences et de problèmes réels entre lui et le Président Faye.



Aujourd'hui, l'horizon 2029 empoisonne chaque décision gouvernementale. Si les deux hommes s'efforcent encore de sauver les apparences, l'appareil d'État est devenu le théâtre d'une lutte d'influence majeure. Entre un Président qui entend incarner pleinement sa fonction institutionnelle et un Premier ministre qui demeure le chef incontesté de la majorité parlementaire, le Sénégal marche sur un fil. La question n'est plus de savoir si la crise existe, mais de déterminer combien de temps ce duumvirat pourra tenir avant que l'équilibre des pouvoirs ne force l'un des deux protagonistes à s'effacer.