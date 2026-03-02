Secrétariat général de l’ONU : le Burundi porte officiellement la candidature de Macky Sall

Selon le média Seneweb, l’ancien président sénégalais, Macky Sall (2012-2024), est officiellement candidat au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Son dossier de candidature est porté par Évariste Ndayishimiye, chef d’Etat burundais et Président en exercice de l’Union africaine (UA).



Pour rappel, l’Union africaine aurait milité pour que le Sénégal porte la candidature de Macky Sall. Mais le gouvernement sénégalais n’a jamais réagi publiquement sur ce dossier. Le Président Diomaye Faye a même subi des pressions énormes de sa base militante et des députés de la majorité présidentielle, pour qui soutenir Macky Sall «serait pire qu’une trahison», au vu des dizaines de martyrs des événements politiques de 2021-2024.