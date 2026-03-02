Pikine-Guédiawaye : une femme arrêtée après dissimulation de la drogue dans les couches de son bébé

Le commissariat de Malika a déféré au parquet de Pikine Guédiawaye (banlieue de Dakar) neuf individus, à savoir un Sénégalais et huit (08) Sierra-Léonais. Ils sont accusés de détention, de consommation et de trafic de stupéfiants.



Selon le quotidien Libération, ces interpellations font suite à une information signalant l’existence d’un réseau actif dans un appartement de la localité. Lors de l’intervention, les forces de l’ordre ont surpris les suspects en pleine possession de plusieurs produits illicites.



Parmi eux, une femme identifiée comme Rougouyatou Camara, née en Sierra-Leone, aurait tenté de dissimuler des comprimés psychotropes et trois petites enveloppes de kush dans la couche hygiénique de son bébé âgé de deux mois.



La fouille des lieux aurait permis la saisie de 108 pilules supposées être de l’ecstasy, 15 comprimés non encore identifiés ainsi que plusieurs enveloppes contenant du kush. Six autres enveloppes ont été retrouvées sur un autre suspect, Cheikhou Camara.Du matériel de conditionnement, notamment des sachet plastiques et une paire de ciseaux, a également été découvert dans la chambre.



Les mis en cause ont été placés en garde à vue avant leur présentation au parquet pour «association de malfaiteurs et détention et trafic de stupéfiants».

