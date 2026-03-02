​Podor : quatre (04) talibés meurent noyés dans le fleuve Doué

Un drame est survenu, le 28 février 2026, à Mbantou, une localité de la commune de Guédé-Village, dans le département de Podor (nord). Quatre (04) talibés ont perdu la vie par noyade dans le bras du fleuve Doué.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont immédiatement déployés sur les lieux pour des opérations de recherche. Les corps des victimes ont été repêchés vers 17 heures.

La gendarmerie, les sapeurs-pompiers, le sous-préfet ainsi que les autorités municipales de Guédé-Village étaient présents sur place pour les constatations d’usage. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de ce drame.



Les victimes étaient pensionnaires d’une école coranique située au croisement de Mbantou, selon l’Agence de Presse Sénégalaise.