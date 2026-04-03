Veille de la Fête de l’indépendance du Sénégal : Bassirou Diomaye Faye chaleureusement accueilli à Thiès

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé cet après-midi à Thiès, la capitale du rail, à la veille de la célébration du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal, placée sous le thème : « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026 ».



Accueilli avec enthousiasme par les populations thiessoises, ce déplacement marque un moment fort de mobilisation et d’unité nationale, à quelques heures du grand défilé du 4 avril.



Pour la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal ce samedi 4 avril 2026, les autorités ont misé sur un format décentralisé sous le signe de l'équité territoriale.



La ville de Thiès accueille un déploiement massif sur l'Avenue Caen : après la remise de décorations, il est prévu le passage de 25 formations civiles qui font un effectif total de 1293 défilants (des écoles, des structures de formation professionnelle et l'office national des anciens combattants).



Ainsi, le défilé aérien inclura 11 aéronefs de différents types et le défilé motorisé sera exécuté par 265 véhicules et engins blindés. On aura également 106 motards, 4 embarcations.