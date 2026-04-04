Trump affirme que l’abattage d’avions américain par l’Iran n’entravera pas les négociations

Le président américain Donald Trump a déclaré que l’abattage d’avions de combat par l’Iran n’affecterait pas les éventuelles négociations avec Téhéran.
Lors d’une interview téléphonique accordée vendredi à la chaîne NBC, Trump a refusé de s’exprimer sur les détails des opérations de recherche et de sauvetage des équipages des avions de combat américains abattus par l’Iran.
Trump a qualifié les attaques contre l’Iran de « opération militaire intense et précise », et a exprimé sa déception quant à la manière dont l’événement est rapporté dans certains médias du pays.
Il a réaffirmé que l’abattage des avions de combat par l’Iran n’influencerait pas les possibles négociations avec Téhéran, déclarant : « Non, cela n’affectera en rien. Non, ceci est une guerre. Nous sommes en guerre. »
Lors d’une interview téléphonique accordée vendredi à la chaîne NBC, Trump a refusé de s’exprimer sur les détails des opérations de recherche et de sauvetage des équipages des avions de combat américains abattus par l’Iran.
Trump a qualifié les attaques contre l’Iran de « opération militaire intense et précise », et a exprimé sa déception quant à la manière dont l’événement est rapporté dans certains médias du pays.
Il a réaffirmé que l’abattage des avions de combat par l’Iran n’influencerait pas les possibles négociations avec Téhéran, déclarant : « Non, cela n’affectera en rien. Non, ceci est une guerre. Nous sommes en guerre. »
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