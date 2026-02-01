​Pont de Rosso : L’État tape du poing sur la table et fixe l'ultimatum du 25 décembre 2026

​Face aux retards persistants dans la livraison du "Pont de Rosso", chantier stratégique devant relier le Sénégal et la Mauritanie, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a haussé le ton. Lors d’une visite de chantier, il a annoncé un calendrier de rigueur, prévenant que l'État ne tolérerait plus aucun manquement de la part de l'entreprise en charge des travaux.



« C'est malheureux de voir que c'est un projet qui a connu un retard important parce qu'il devrait être livré depuis longtemps. Mais comme l'a dit mon homologue, pour la première fois, l'entreprise a eu à envoyer un dirigeant de très haut niveau avec qui on a pu échanger sur l'importance mais aussi l'urgence de finaliser ce projet-là », a déclaré le ministre Déthié Fall.



​Le ministre des Infrastructures a été aussi clair lors de sa dernière intervention, relayée par iRadio. Une réunion de crise avec les dirigeants de haut niveau de l'entreprise adjudicatrice a permis d'acter un nouvel agenda : ​« L'entreprise s'engage à respecter le délai contractuel de la livraison de ce chantier le 25 décembre 2026 », a martelé le ministre, tout en précisant qu'après ce délai, « l'État va prendre ses responsabilités ».



​Si Déthié Fall reconnaît des « responsabilités partagées » par le passé, notamment concernant certains engagements étatiques, il pointe aujourd'hui une défaillance organisationnelle majeure du côté du constructeur. Pour redresser la barre, le ministère exige «une mobilisation accrue des effectifs sur le terrain, un renforcement de la logistique et du matériel technique, et une accélération de l'approvisionnement pour éviter les ruptures de stocks ».