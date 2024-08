​Prévision météorologique : ANACIM annonce de faibles pluies ce samedi de 6h à 12h

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce pour ce samedi des pluies faibles et un ciel nuageux. Selon le communiqué de presse parvenu à PressAfrik, « de 6h à 12h, un système orageux en développement apportera des pluies sur plusieurs localités du Sud-ouest, notamment à Ziguinchor et au Cap-Skirring. Les régions de Thiès, Mbour et Fatick ne seront pas épargnées, avec des précipitations qui pourraient aussi toucher Dakar, Louga et dans une moindre mesure, Saint-Louis. »

ANACIN souligne qu’à l’échelle nationale, le ciel restera généralement nuageux. Les averses seront « faibles et sporadiques par endroits. » À Touba, les pluies devraient persister légèrement avant de céder la place à un ciel nuageux au cours des prochaines heures.