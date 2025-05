Démantèlement d'un réseau transfrontalier à Dakar : deux gambiens arrêtés avec près de 3 milliards de F Cfa en billets noirs

La sûreté urbaine de Dakar a démantelé un réseau de faussaires opérant entre la Gambie et le Sénégal. Deux suspects de nationalité gambienne ont été arrêtés à Keur Massar (Dakar), en possession d'un stock impressionnant de faux billets de 100 dollars, d'une valeur estimée à près de 3 milliards de FCFA.



Les faits se sont déroulés le lundi 5 mai 2025, vers 20 heures. Suite à des renseignements précis signalant l'arrivée imminente à Dakar de membres clés du réseau, les enquêteurs, sous la direction du commissaire Goudiaby, ont mis en place un dispositif de filature dans la banlieue de Keur Massar. Les suspects y avaient loué un logement servant à la fois de laboratoire de fabrication et de point de ralliement avec leurs complices sénégalais, présentés comme des experts en contrefaçon.



Interpellés sans violence, les deux individus, identifiés comme Noho Sarjo (né en 1995 à Sara Kundo) et Omar Gaye, ont été conduits au commissariat central de Dakar. La perquisition a permis la saisie de 50 000 coupures de billets noirs de 100 dollars, représentant une valeur fictive de 5 millions de dollars (environ 2,88 milliards de FCFA), destinés à inonder le marché noir dakarois.



Face aux enquêteurs, les deux hommes ont rapidement avoué leur implication. Ils ont expliqué avoir été mandatés par deux figures connues du milieu, répondant aux noms de Cham et Jata, basées en Gambie. Leur rôle consistait à acheminer les faux billets et à organiser leur distribution locale via un réseau sénégalais bien structuré.



À l'issue de leur garde à vue, les suspects ont été déférés au parquet de Dakar, informe L'Observateur. Une enquête est en cours pour remonter l'ensemble de la filière et identifier d'autres complices potentiels.