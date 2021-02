​Procès d'Aminata Lô Dieng : son frère, Moustapha Lô, écope de 2 mois avec sursis

Mouhamadou Moustapha Lo a été jugé, ce mercredi, en même temps que sa sœur, Aminata Lo Dieng par le tribunal des Flagrants délits de Dakar. Après délibéré, il a été condamné à 2 mois d’emprisonnement assorti de sursis et à payer une amende de 20 000 F CFA.



Inculpé et placé sous mandat de dépôt en même temps que sa sœur, Mouhamadou Moustapha Lo a finalement été condamné pour violation du couvre-feu et défaut de permis de conduire.



Dans cette affaire, le maître des poursuites a réquisitionné une application de loi.



Pour rappel, Mouhamadou Moustapha Lo et sa sœur Aminata Lo ont tous les deux été arrêtés le jeudi 28 janvier 2021, par la gendarmerie de la Brigade de Ouakam au moment du couvre-feu.