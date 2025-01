​Résorption du déficit d'enseignants : recrutement spécial de 2000 enseignants

Face à la pénurie d'enseignants qui touche l'école sénégalaise, une mesure exceptionnelle a été mise en place pour remédier à cette situation. Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a autorisé un recrutement spécial de 2000 enseignants, dont 1500 pour l'enseignement élémentaire et 500 pour le niveau moyen. Cette initiative vise à pallier le manque criant d'enseignants.



Actuellement, une réunion d’harmonisation sur le recrutement des enseignants se tient pour finaliser les modalités de leur intégration. Selon des sources ministérielles, ces 2000 enseignants devraient être opérationnels et disponibles au plus tard le 15 février 2025. Cette décision coïncide avec la publication ce mardi 21 les résultats du Concours de recrutement d’élèves-maîtres ( Crem).