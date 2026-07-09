​Retour de Macky Sall : « Il peut revenir sans être inquiété », selon le Pr Ousseynou Samba

Le professeur en droit pénal à l'UCAD, Ousseynou Samba, estime qu'il n'existe actuellement aucun obstacle juridique au retour de l'ancien président Macky Sall au Sénégal.



Dans une interview accordée à L'Observateur, l’universitaire balaie l’hypothèse de poursuites, affirmant que : « Sur le plan judiciaire, Macky Sall peut revenir sans être inquiété, il n’y a aucune pression qui pèse sur lui ».



Pour le juriste, aucune infraction caractérisée ne peut être retenue contre l'ex-chef de l'État, qualifiant de « ridicule » toute tentative d'inculpation pour crimes contre l'humanité.



Concernant les dossiers liés à la gestion du pays , le Pr Samba souligne que les faits survenus lors des événements de 2021-2023 sont couverts par la loi d'amnistie.



Face aux manifestations hostiles à l'ancien président, l'expert minimise leur portée politique en les attribuant à des « campagnes organisées par Pastef ».



Il conclut fermement : « S’ils inventent, les juges leur feront comprendre que c’est ridicule », réitérant ainsi l'absence de fondements juridiques pour d'éventuelles poursuites.