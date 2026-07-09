Assemblée nationale : Ousmane Sonko dévoile la composition de son cabinet

Le cabinet du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, est désormais connu. Plusieurs de ses membres ont déjà exercé des responsabilités au sein de l’exécutif durant la période où Ousmane Sonko occupait les fonctions de Premier ministre, entre 2024 et 2026.
Marie Rose Faye a été nommée directrice de cabinet du président de l’Assemblée nationale.
Dix conseillers spéciaux complètent également cette équipe. Il s’agit de Daouda Ngom, Amadou Moustapha Ndieck Sarre, Khady Diéne Gaye, Alioune Sall, Maïmouna Dièye, Amadou Chérif Diouf, Fatou Diouf, Alpha Ba, Ibrahima Thiam et Sidy Alpha Ndiaye.
Cette nouvelle équipe est chargée d’accompagner le président de l’Assemblée nationale dans l’exercice de ses fonctions et la mise en œuvre de ses missions institutionnelles.
LES NOUVEAUX MEMBRES DU CABINET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE OUSMANE SONKO
Directrice de Cabinet
Marie Rose Khady Fatou FAYE
Conseillers spéciaux
1. Daouda NGOM
2.Amadou Moustapha Ndieck SARRE
3. Khady Diéne GAYE
4. Alioune SALL
5. Maimouna DIEYE
6. Amadou Chérif DIOUF
7. Fatou DIOUF
8. Alpha BA
9. Ibrahima THIAM
10. Sidy Alpha NDIAYE
Marie Rose Faye a été nommée directrice de cabinet du président de l’Assemblée nationale.
Dix conseillers spéciaux complètent également cette équipe. Il s’agit de Daouda Ngom, Amadou Moustapha Ndieck Sarre, Khady Diéne Gaye, Alioune Sall, Maïmouna Dièye, Amadou Chérif Diouf, Fatou Diouf, Alpha Ba, Ibrahima Thiam et Sidy Alpha Ndiaye.
Cette nouvelle équipe est chargée d’accompagner le président de l’Assemblée nationale dans l’exercice de ses fonctions et la mise en œuvre de ses missions institutionnelles.
LES NOUVEAUX MEMBRES DU CABINET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE OUSMANE SONKO
Directrice de Cabinet
Marie Rose Khady Fatou FAYE
Conseillers spéciaux
1. Daouda NGOM
2.Amadou Moustapha Ndieck SARRE
3. Khady Diéne GAYE
4. Alioune SALL
5. Maimouna DIEYE
6. Amadou Chérif DIOUF
7. Fatou DIOUF
8. Alpha BA
9. Ibrahima THIAM
10. Sidy Alpha NDIAYE
Autres articles
-
Sécurité sanitaire : le Sénégal lance le projet STRIDES pour doper la détection des maladies infectieuses
-
Souveraineté industrielle : le ministre Serigne Guèye Diop impulse une nouvelle dynamique avec l'Institut Pasteur
-
Ménage interne à PASTEF France : le Bureau Exécutif tape sur la table et écarte des figures clés
-
Nominations à l'Assemblée nationale : liste complète des nouveaux membres du cabinet d’Ousmane Sonko
-
Inclusion des personnes vivants avec un handicap : Marie Rose Faye a reçu une délégation espagnole ce mercredi