Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Nominations à l'Assemblée nationale : liste complète des nouveaux membres du cabinet d’Ousmane Sonko



Nominations à l'Assemblée nationale : liste complète des nouveaux membres du cabinet d’Ousmane Sonko
Le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a officialisé la composition de son Cabinet au sein de l’Hémicycle. Une liste de dix (10) personnalités clés a été rendue publique pour l'accompagner dans ses fonctions législatives et institutionnelles.
 
Voici la liste complète des nouveaux membres nommés :
 
Daouda Ngom
 
Amadou Moustapha Ndieck Sarré
 
Khady Diène Gaye
 
Alioune Sall
 
Maïmouna Dièye
 
Amadou Chérif Diouf
 
Fatou Diouf
 
Alpha Ba
 
Ibrahima Thiam
 
Sidy Alpha Ndiaye
Autres articles


Jeudi 9 Juillet 2026 - 00:12


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter