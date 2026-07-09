Nominations à l'Assemblée nationale : liste complète des nouveaux membres du cabinet d’Ousmane Sonko

Le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a officialisé la composition de son Cabinet au sein de l’Hémicycle. Une liste de dix (10) personnalités clés a été rendue publique pour l'accompagner dans ses fonctions législatives et institutionnelles.



Voici la liste complète des nouveaux membres nommés :



Daouda Ngom



Amadou Moustapha Ndieck Sarré



Khady Diène Gaye



Alioune Sall



Maïmouna Dièye



Amadou Chérif Diouf



Fatou Diouf



Alpha Ba



Ibrahima Thiam



Sidy Alpha Ndiaye