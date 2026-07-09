Nominations à l'Assemblée nationale : liste complète des nouveaux membres du cabinet d’Ousmane Sonko

Le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a officialisé la composition de son Cabinet au sein de l’Hémicycle. Une liste de dix (10) personnalités clés a été rendue publique pour l'accompagner dans ses fonctions législatives et institutionnelles.
Voici la liste complète des nouveaux membres nommés :
Daouda Ngom
Amadou Moustapha Ndieck Sarré
Khady Diène Gaye
Alioune Sall
Maïmouna Dièye
Amadou Chérif Diouf
Fatou Diouf
Alpha Ba
Ibrahima Thiam
Sidy Alpha Ndiaye
Voici la liste complète des nouveaux membres nommés :
Daouda Ngom
Amadou Moustapha Ndieck Sarré
Khady Diène Gaye
Alioune Sall
Maïmouna Dièye
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Alpha Ba
Ibrahima Thiam
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