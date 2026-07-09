Sécurité sanitaire : le Sénégal lance le projet STRIDES pour doper la détection des maladies infectieuses

Le Sénégal a officiellement lancé le projet STRIDES (Strengthening Infectious Disease Detection Systems), une initiative majeure destinée à renforcer les capacités nationales de détection et de réponse aux maladies infectieuses. Soutenu par les États-Unis, ce programme s’inscrit directement dans les efforts de promotion de la sécurité sanitaire mondiale.



La cérémonie de lancement, organisée avec l’appui de l’Ambassade des États-Unis, a réuni les principaux acteurs de l’approche transversale « One Health ». Parmi les participants figuraient les représentants du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, du ministère de l’Environnement, ainsi que plusieurs partenaires techniques de premier plan comme FHI 360, PATH et Black & Veatch.



L’objectif central du projet STRIDES est de consolider les systèmes nationaux de surveillance, de détection précoce et de riposte face aux menaces infectieuses susceptibles d’affecter aussi bien les populations humaines que la faune, l’élevage et l’environnement.



Sur le plan opérationnel, l’une des ambitions phares du programme est d’aligner le pays sur la norme internationale « 7-1-7 ». Ce standard exigeant consiste à détecter une épidémie suspecte en sept jours, à la notifier aux instances compétentes en un jour et à déclencher une riposte efficace dans un délai de sept jours.



À travers le déploiement de cette initiative, les différentes parties prenantes entendent améliorer durablement la résilience du système sanitaire sénégalais face aux risques épidémiques. Le projet met un accent particulier sur la consolidation de la coopération intersectorielle, indispensable pour matérialiser la vision « Une seule santé ».



Pour les autorités sénégalaises et leurs partenaires américains, le projet STRIDES marque une nouvelle étape décisive dans la préparation du pays face aux urgences de santé publique. Il offre des outils concrets pour identifier rapidement les foyers épidémiques et circonscrire leur propagation afin de protéger efficacement les populations.