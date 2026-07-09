Ménage interne à PASTEF France : le Bureau Exécutif tape sur la table et écarte des figures clés

Le Bureau Exécutif de PASTEF France a publié ce mercredi 8 juillet 2026 un communiqué officiel annonçant des mesures conservatoires radicales à l’encontre de militants s’activant au sein de structures jugées parallèles, notamment « PASTEF France Refondation » et « MONCAP Diaspora Authentique ».



Réuni le 6 juillet dernier, l'organe de direction a statué sur les agissements et sorties médiatiques de plusieurs cadres accusés de violer les statuts du parti en créant des courants internes, une pratique formellement interdite par les textes de PASTEF Les Patriotes. Le bureau dénonce une intention ciblée de nuire, de manipuler et de diviser.



Afin de protéger les informations internes et sécuriser les canaux officiels, le Bureau Exécutif a ordonné le retrait temporaire des groupes WhatsApp et des plateformes numériques officielles de plusieurs responsables identifiés comme animateurs ou porte-paroles de ces tendances.



La mesure frappe directement plusieurs figures de la section française, notamment le responsable titulaire de la section PASTEF Paris, Hamadou Sabaly, ainsi que Ngoné Ndoye Fall, responsable adjointe de la MOJIP France. Sont également concernés Momar Seydi des Hauts-de-Seine, Marie Coly de Seine-et-Marne, Cheikh Dabo du Val-de-Marne et Ibrahima Diop de la section Nice Côte d’Azur.



Le communiqué précise que le bureau se réserve le droit d’élargir ces sanctions à tout militant qui poursuivrait l'animation de ces mouvements dissidents. De plus, en vertu du règlement intérieur, le Bureau Exécutif prévoit de proposer des sanctions disciplinaires au Bureau Politique de PASTEF Les Patriotes à l'encontre des personnes visées.



L'instance rappelle en conclusion que la structure de PASTEF France demeure unie et engagée derrière sa devise fondatrice. Une copie de cette décision a été transmise en ampliation au Bureau Politique national au Sénégal.