​Revue nationale volontaire : le Sénégal présente le bilan de ses ODD à l’ONU

« Dix ans après le lancement de l'Agenda 2030, le Sénégal a franchi une étape majeure dans son développement », a souligné Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, lors de la présentation de la troisième Revue nationale volontaire (RNV) au Forum politique de haut niveau des Nations Unies.



Le pays affiche des résultats probants, notamment en milieu rural où l’accès à l’électricité est passé d’un tiers à sept foyers sur dix, illustrant une transformation profonde des infrastructures nationales. Le rapport met également en lumière des avancées significatives dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.



Selon les données officielles, le taux d'accès à l'eau potable atteint désormais « 97,8 % en zone urbaine et plus de 96 % en milieu rural ». Parallèlement, le mix énergétique connaît une mutation rapide : les énergies renouvelables représentent aujourd'hui « 29,1 % de la puissance installée, contre seulement 3 % en 2016 ».



Toutefois, le gouvernement n’a pas occulté les zones d’ombre, notamment le déficit national de logements, estimé à 500 000 unités, et le poids de la dette publique, qui s'élève à 116,1 % du PIB.



Pour y répondre, le ministre a dévoilé quatre leviers d'accélération, dont la mise en œuvre de la Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0) et une stratégie de transition visant à sortir le Sénégal de la catégorie des pays les moins avancés (PMA).



Cette démarche, jugée « participative » par les autorités, s'est distinguée par l'inclusion de rapports alternatifs de la société civile et du premier Examen local volontaire, réalisé par la ville de Pikine. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye a réaffirmé la détermination du Sénégal à poursuivre la mise en œuvre de l'Agenda 2030.