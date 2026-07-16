Can 2028 : l’Egypte se prépare à accueillir la dernière édition bisannuelle du tournoi continental



En 2028, la Confédération africaine de football (CAF) organisera pour la dernière fois sa Coupe d’Afrique des nations (CAN) bisannuelle. Après cela, la compétition se déroulera chaque quatre ans. Mais avant, l’Egypte, qui a déjà remporté le tournoi continental sept fois, se prépare à déposer sa candidature pour accueillir la compétition de 2028. Selon le média Wiwsport, le pays met en avant ses capacités d’organisation ainsi que ses infrastructures sportives.



Les autorités sportives égyptiennes assurent que le pays dispose des moyens nécessaires pour abriter une compétition d’une telle envergure. « Nous disposons de l’infrastructure et des capacités requises », a déclaré Mohamed Al-Shazli, porte-parole du ministère égyptien de la Jeunesse et des Sports, toujours selon Wiwsport.

Avec son expérience dans le football africain, l’Égypte dispose d’un argument de poids : le pays est la nation la plus titrée de l’histoire de la CAN avec sept trophées remportés. Elle a également déjà accueilli plusieurs éditions de la compétition, dont la dernière en 2019.



Selon les responsables égyptiens, cette candidature s’inscrit dans une volonté de proposer un événement à la hauteur des attentes du public africain. « La joie du peuple égyptien est notre plus grande source de motivation », a affirmé Hamada El Sherbiny, soulignant l’importance de cette compétition pour les supporters.



La candidature égyptienne doit toutefois encore suivre les étapes officielles auprès de la Confédération africaine de football (CAF). Pour le moment, l’Égypte se positionne comme un prétendant sérieux à l’organisation de la CAN 2028.