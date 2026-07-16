Sénégal : l’Etat lance un appel à candidatures pour le recrutement du directeur général de l’ARTP

Dans le cadre de la mise en œuvre du New Deal Technologique et de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, l’État du Sénégal a lancé, ce jeudi 16 juillet, un appel à candidatures pour le recrutement du Directeur (trice) général (e) de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal (ARTP). Les dossiers de candidatures sont reçus jusqu’au 06 août 2026.



«Cette procédure, ouverte à tous les Sénégalais, s’inscrit dans une démarche de transparence, d’égalité des chances et de mérite. Le futur Directeur général aura pour mission de piloter la stratégie et la gouvernance de l’ARTP, de renforcer la régulation des secteurs des télécommunications, du numérique et des postes, tout en veillant à la protection des usagers, à l’innovation et au développement de l’économie numérique», précise une note du ministère des Télécommunications et du Numérique.