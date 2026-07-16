Espagne-Argentine : l'histoire derrière la photo virale de Lionel Messi donnant le bain à Lamine Yamal, alors bébé

C'est une photo devenue virale. Et qui refait son apparition à l'approche du choc Espagne-Argentine en finale de la Coupe du monde, dimanche 19 juillet. Sur ce cliché, partagé à l'époque par le père de Lamine Yamal sur ses réseaux sociaux, on découvre le prodige espagnol, alors bébé, prenant son bain. Jusqu'ici, rien d'original. Sauf que Lamine, âgé de cinq mois, était alors accompagné de... Lionel Messi.



On aperçoit le futur ailier champion d'Europe avec l'Espagne, assis dans une baignoire, entre les mains du futur octuple Ballon d'Or, lui âgé de 20 ans. "Le début de deux légendes", écrivait alors en légende le père de la jeune star du Barça.



Un shooting au profit de l'Unicef



Cette image, largement relayée sur les réseaux sociaux depuis, a été prise en décembre 2007, soit cinq mois après la naissance du prodige espagnol, rapporte le quotidien espagnol Sport(nouvelle fenêtre). À l'époque, le journal pro-catalan avait organisé, avec la Fondation Barça et l'Unicef, une séance photo dans le but de réaliser le calendrier de l'année 2008 au profit du Fonds des Nations unies pour l'enfance.



"À l'époque, personne ne pouvait imaginer que ce bébé deviendrait celui qu'il est aujourd'hui", confiait en 2024 Joan Monfort, le photographe à l'origine du cliché, interrogé par The Athletic(nouvelle fenêtre). "On ne pouvait pas non plus savoir que Messi deviendrait la légende qu'il est devenue. Nous parlons de 2007. Messi faisait alors tout juste ses débuts au Barça. Le destin joue un rôle important dans ce genre de choses."



"Une chance sur un million que cela puisse arriver": Joan Monfort, le photographe derrière la photo



"C'était une prise de vue difficile", se souvenait-il. "On peut dire que j'ai transpiré sang et eau pour la réussir. Messi est encore timide aujourd'hui, mais il l'était bien davantage à ses débuts. Et là, il se retrouvait avec un tout petit bébé dans une baignoire en plastique remplie d'eau. Au début, il n'y a pas eu beaucoup d'interaction. C'était une situation délicate pour tout le monde. Mais, petit à petit, les choses se sont débloquées et, au final, c'est une très belle photo."



Ce n'est qu'il y a deux ans, grâce à un confrère du journal Sport, que le photographe a découvert l'identité du bébé qu'il avait immortalisé. "Il m'a demandé si c'était ma photo. J'ai répondu oui. Il m'a envoyé le cliché et je lui ai demandé qui était le bébé. Il a commencé à rire et a dit : 'Lamine, Lamine'. C'est, de loin, la photo la plus célèbre que j'aie jamais prise. La probabilité que tout cela arrive équivaut à gagner au loto", racontait Joan Monfort, amusé. "Même si cela ne m'a pas mis à l'abri financièrement pour la vie (rires). C'est une chance sur un million que cela puisse arriver."



L'histoire avait commencé devant un appareil photo, elle va se poursuivre sur une pelouse. Près de vingt ans après le cliché devenu mythique qui les avait réunis malgré eux, Lamine Yamal et Lionel Messi vont se retrouver adversaires. Formés au FC Barcelone, ils symbolisent une improbable filiation, une continuité rare entre deux générations. Sur les réseaux sociaux, on s'amuse même à imaginer que lors de ce shooting le génie argentin a "transmis ses pouvoirs" au phénomène espagnol, qui incarne aujourd'hui sa relève.