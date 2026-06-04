​Richard-Toll : une adolescente de 17 ans retrouvée morte dans un canal de la CSS

Le corps sans vie d’une adolescente âgée de 17 ans a été repêché, le 2 juin 2026, dans un canal de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), à Ndiangué, un quartier de Richard-Toll (nord).



Selon une source du sapeur-pompier de Richard-Toll, la jeune fille s’était rendue dans ce canal pour s’y baigner dans l’après-midi. Son corps a été retrouvé le même jour aux environs de 18h20.



Les premières constatations indiquent qu’elle serait décédée par noyade. Son identité n’a pas été dévoilée. D’après l’Agence de Presse Sénégalaise, une enquête a été ouverte pour mieux connaitre les circonstances de sa mort.