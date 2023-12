​Saint-Louis : "l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement", selon Antoine Mbengue

Antoine Mbengue, ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires a procédé, jeudi au lancement officiellement de l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye. Selon le ministre, l’aéroport a été complètement reconstruit à hauteur de 23 262 000 000 de FCFA. Cette aéroportuaire modulaire s’étend sur 2170 m2 avec une piste de 20500 m de long sur 45 m de large.



« C'est avec une grande satisfaction que je préside la cérémonie de mise en exploitation de l’aéroport International Ousmane Maseck Ndiaye de Saint Louis. Ce jour 7 décembre 2023 date symbolique pour l’aviation civil…Pour rappel, l'État du Sénégal a élaboré le plan stratégique hub aérien 2021-2025 et entamé sa mise en œuvre. Fermé à la circulation le 23 juillet 2020, l'aéroport de Saint Louis a été complètement reconstruit pour un cout de 23 262 000 000 de FCFA », a déclaré Antoine Mbengue, ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires.



Le ministre a également rappelé que « l’aéroport a été inauguré le 23 juillet 2022 par Macky Sall ». Par ailleurs note Antoine Mbengue : « Cette aéroportuaire modulaire s’étend sur 2170 m2 avec une piste de 20500 m de long sur 45 m de large. Il est aussi équipé d’un dispositif d’équipage au sol, et de lutte contre les incendies, ainsi que d’équipement d’aide à la navigation aérienne ».



Poursuivant ses propos, le ministre des Transports aériens indique que « l’aéroport Ousmane Masseck Ndiaye part pour être un véritable levier de développement avec l’exploitation des ressources pétrolières et gazières près des cote, en plus des activités agricoles, touristiques et l’enseignement supérieur ».