Violence conjugale, maraboutage et isolement : le calvaire d’une jeune mariée partagé sur les réseaux sociaux

Ce sont des images qui bouleversent. Le visage tuméfié, l’œil gonflé, la joue rouge de douleur. Sur les images devenues virales, une jeune femme de 24 ans fixe l’objectif sans force, comme si elle demandait de l’aide en silence. Ce regard, partagé par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, raconte une histoire qu’aucune femme ne devrait vivre. C’est sa meilleure amie, Amina Zahra, qui a brisé le silence. Dans un message poignant publié sur Instagram, elle a révélé le calvaire que traverse sa confidente depuis son mariage, célébré en septembre dernier.



« Ma publication précédente, c’est ma meilleure amie. Elle s’est mariée en septembre dernier. Entre maraboutage, escroquerie, abus de confiance, violence conjugale... Je ne sais par où commencer », écrit-elle, visiblement bouleversée. Ce message a été partagé des milliers de fois. Derrière l’union célébrée avec espoir, se cache une descente aux enfers. Dès les premiers jours, la violence s’est installée.



« Dès le début du mariage, il lui réclamait de l’argent en permanence. Lorsqu’elle refusait, il la frappait », témoigne Amina Zahra. Pour répondre aux exigences de son époux, la jeune femme a été contrainte de vendre ses bijoux, ses téléphones, ses effets personnels. Elle a sollicité ses proches, quémandé des aides.



« Elle a fini par payer seule les dépenses du couple : la caution, l’essence de son mari, la nourriture… Il ne contribuait à rien », poursuit son amie. À en croire cette dernière, le mari de sa copine a fait pire pour étendre son contrôle sur elle.« Il l’a maraboutée. Il l’a envoûtée de telle sorte que tout ce qu’il demandait, elle le faisait. Même quand elle n’avait pas ce qu’il voulait, elle allait chercher l’argent par tous les moyens », a-t-elle dénoncé. Isolée, interdite de travailler, la jeune femme s’est peu à peu éloignée de ses repères, de sa famille, de ses amis.



Aujourd’hui, elle est en état de détresse psychologique avancée. « Ma copine est en pleine dépression. Elle est sous surveillance permanente, car elle a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours ou de disparaître, quittant sa famille sans laisser de trace », a confié son amie, avec l’autorisation de la victime pour rendre public les horreurs qu’elle a vécu.



Depuis sa publication, le témoignage d’Amina Zahra a bouleversé les réseaux sociaux. Partagé des milliers de fois, il a suscité une vague de réactions : des messages de soutien à la jeune femme, des témoignages similaires d'autres victimes, mais aussi une vive indignation face à l’impunité des violences conjugales.



​De nombreux internautes ont salué le courage de celle qui a osé parler, appelant à plus de protection, de justice et de solidarité pour toutes celles qui, encore aujourd’hui, vivent dans la peur et le silence.