Médina Yoro Foulah : double avancée sanitaire avec l'ouverture d'un hôpital militaire et le lancement du vaccin hexavalent

La commune de Médina Yoro Foulah a vécu une journée historique ce vendredi 4 juillet avec le double événement marquant le démarrage des activités de l’hôpital militaire de campagne de niveau 3 et le lancement officiel de l’introduction du vaccin hexavalent dans le Programme Élargi de Vaccination (PEV).



Installé temporairement pour une durée d’un mois, cet hôpital militaire de campagne, doté d’un plateau technique moderne et animé par une équipe de spécialistes, offrira des soins gratuits aux populations locales. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts civilo-militaires visant à renforcer l’accès aux soins dans les zones reculées.



Le lancement a également été marqué par l’introduction du vaccin hexavalent dans le calendrier vaccinal national. Selon le Dr Yaya Baldé, Directeur Régional de la Santé, ce vaccin innovant « protège efficacement l’enfant contre six maladies avec moins d’injections et à moindre coût », une avancée majeure pour la santé publique infantile.



Le lieutenant-colonel Mbene Fall, médecin-chef de l’hôpital militaire de campagne, a salué la forte mobilisation des habitants et l’engagement remarquable de la jeunesse de Médina Yoro Foulah, acteurs clés de la réussite de cette mission sanitaire. Elle a rassuré la population sur la sécurité et l’efficacité du vaccin hexavalent, invitant les familles à faire vacciner leurs enfants pour une meilleure protection.



La population, venue nombreuse, a exprimé sa gratitude face à cette initiative qui renforce l’accès aux soins de qualité dans cette zone frontalière longtemps confrontée à un déficit d'infrastructures sanitaires.



Ce déploiement médical et l’introduction du vaccin hexavalent illustrent l’engagement conjoint des autorités sanitaires et des forces de défense pour améliorer la santé des populations, en particulier des enfants, dans les régions les plus enclavées du Sénégal.