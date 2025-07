Accident à Tataguine : un bus de Dakar Dem Dikk impliqué, plusieurs blessés légers

Un bus de Dakar Dem Dikk assurant la liaison Bignona-Dakar a été impliqué dans un accident ce vendredi 4 juillet 2025 aux environs de 17h30, dans la commune de Tataguine, sur l’axe Fatick-Kaolack. Dans un communiqué, la Direction Générale de la société de transport a précisé que « l’incident s’est produit alors que le véhicule assurait la liaison interurbaine Bignona-Dakar ».



Grâce à l’intervention rapide des secours et des autorités locales, « tous les passagers ont rapidement été pris en charge ». La direction indique qu’« à cette heure, aucun décès n’a été enregistré », mais que « plusieurs blessés légers ont été admis à l’hôpital régional de Fatick pour des soins appropriés ».



Dakar Dem Dikk informe avoir « immédiatement dépêché une mission d’appui sur les lieux » pour « assister les passagers, évaluer les circonstances techniques de l’incident, et assurer une continuité de prise en charge pour les personnes affectées ».



Un dispositif de suivi médical a été mis en place, « en lien avec les services sanitaires compétents », tandis que les familles des blessés sont « contactées et accompagnées ». Par ailleurs, « une enquête interne est en cours en coordination avec les forces de sécurité » afin de déterminer les causes de l’accident et de « renforcer, si nécessaire, les dispositifs de prévention et de sécurité ».



La Direction Générale a exprimé « sa solidarité à l’ensemble des passagers et à leurs familles » et assuré de « son engagement constant pour un transport public sécurisé, humain et responsable ».