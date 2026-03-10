​Saraya : 19 cases du village de Kharakhéna ravagées par un incendie

Un incendie survenu le 09 mars 2026 vers 06 heures du matin, dans le village de Kharakhéna (sud-est), a ravagé 19 cases.



«Au moins 19 cases ont été ravagées, ce qui a entraîné d’importantes pertes pour les victimes. Mais aucune perte en vie humaine n’a été signalée, aucun blessé non plus », a rapporté une source sécuritaire de l’Agence de Presse Sénégalaise.



D’après le site d'information, les flammes ont envahi plusieurs maisons en quelques minutes et détruit des cases de ce village situé dans le département de Saraya. Face à l’urgence, les habitants du village se sont fortement mobilisés pour maîtriser l’incendie à l’aide de moyens de fortune.



