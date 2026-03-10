​Saraya : 19 cases du village de Kharakhéna ravagées par un incendie

Un incendie survenu le 09 mars 2026 vers 06 heures du matin, dans le village de Kharakhéna (sud-est), a ravagé 19 cases.
«Au moins 19 cases ont été ravagées, ce qui a entraîné d’importantes pertes pour les victimes. Mais aucune perte en vie humaine n’a été signalée, aucun blessé non plus », a rapporté une source sécuritaire de l’Agence de Presse Sénégalaise.
D’après le site d'information, les flammes ont envahi plusieurs maisons en quelques minutes et détruit des cases de ce village situé dans le département de Saraya. Face à l’urgence, les habitants du village se sont fortement mobilisés pour maîtriser l’incendie à l’aide de moyens de fortune.
«Au moins 19 cases ont été ravagées, ce qui a entraîné d’importantes pertes pour les victimes. Mais aucune perte en vie humaine n’a été signalée, aucun blessé non plus », a rapporté une source sécuritaire de l’Agence de Presse Sénégalaise.
D’après le site d'information, les flammes ont envahi plusieurs maisons en quelques minutes et détruit des cases de ce village situé dans le département de Saraya. Face à l’urgence, les habitants du village se sont fortement mobilisés pour maîtriser l’incendie à l’aide de moyens de fortune.
Autres articles
-
Pèlerinage marial de Témento : le maire de Simbandi Balante relance le plaidoyer pour la construction du pont
-
Injures publiques conte des députés: le Tiktokeur Alassane bou Sonko plaide la clémence de la justice
-
Evasion au Camp pénal : Boy Djiné et ses amis condamnés, les gardes pénitentiaires relaxés
-
Sénégal: Abdou Diouf Junior, journaliste spécialisé dans la presse extractive, est décédé
-
Contentieux Attijari - Bocar Samba Dièye : Nouveau sursis pour l'opérateur économique