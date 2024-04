​Scandale à l'AGETIP : les jeunes dénoncent le licenciement abusif de 180 travailleurs

L'Agence d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public contre le sous-emploi (AGETIP), un projet issu de l'initiative "Xeyu Ndaw ñi" de l'ancien président Macky Sall, est au cœur d'une polémique. Des jeunes, anciens employés de l'entreprise, ont vivement dénoncé lors d'une conférence de presse ce lundi, le licenciement de 180 travailleurs depuis mai 2022.



Ousmane Diop, porte-parole des travailleurs licenciés, a révélé les conditions choquantes dans lesquelles ces licenciements ont eu lieu : « Nous sommes des jeunes qui travaillaient à l'AGETIP dans le cadre du projet Kheuyou Ndaw yi. Après une période de formation, nous avons été appelés à signer des contrats en juin dernier. Cependant, après seulement deux jours de travail, nous avons été informés de l'arrêt de notre emploi. Ce qui est le plus troublant, c'est que le directeur général a fait venir des personnes de Ndiandal, sa localité d'origine, pour justifier notre licenciement. Sous prétexte de contrats de prestation, nous n'avons reçu que le paiement de deux mois de travail. Nous avons dénoncé cette injustice auprès de l'inspection du travail, mais nos revendications sont restées lettre morte. »



Les jeunes travailleurs ont également critiqué les promesses non tenues du directeur général, El Hadj Malick Gaye, qui avait évoqué la possibilité de cartes bancaires et d'autres avantages. Ils ont exprimé leur détermination à mettre fin à l'exploitation des travailleurs et ont souligné leur engagement dans cette lutte depuis deux ans.



Accueillis au siège de FRAPP par le député Guy Marius Sagna, ils ont appelé le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko a leur venir en aide.