​Sécurité routière : l'ONU prône le respect des mesures simples et l’application sévère de la loi

Jean TODT, envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière, a dénoncé ce mercredi, lors de sa rencontre avec le secteur privé sénégalais, le non-respect des mesures simples qui permettent d'éviter les accidents de la route. Selon lui, pour avoir des résultats, ‘’il faut le respect des mesures simples et l’application sévère de la loi’’.



« C’est toujours gratifiant de voir qu’il y a un intérêt pour parler d’insécurité routière. On s’est que malheureusement qu’il y a beaucoup trop de morts sur les routes dans le monde et notamment au Sénégal. Des mesures très simples permettraient immédiatement de diviser par deux le nombre de victimes des routes : le port de la ceinture de sécurité à l’avant et à l’arrière, l’utilisation d’un casque aux normes correspondantes, la vitesse, l’utilisation de téléphone en conduisant et l’absorption d’alcool et de drogue. Il faut noter aussi l’éducation, l’absence de loi. Pour avoir des résultats, il faut être sévère, avoir peur comme on a eu peur du Covid-19 », a déclaré Jean TODT. Suivez….