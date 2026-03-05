​Sédhiou : Un étudiant de l’UGB arrêté en possession de 3 kg de chanvre indien

​Le destin de Mamadou Diallo a basculé au poste de Diana Malary. Alors qu’il circulait sur la route nationale n°21, dans le sens Sédhiou-Kolda, l’étudiant, originaire de Kolda, a été intercepté par les forces de l'ordre lors d’un contrôle routier habituel. L’individu se déplaçait à bord d’une moto de type « Jakarta » en compagnie d’un complice. C’est à l’entrée sud du village de Kéréwane que les gendarmes ont ordonné au duo de s’arrêter pour une vérification d’usage.



​Sentant l'étau se resserrer, le complice de l'étudiant n'a pas attendu les sommations : il a pris la poudre d'escampette, réussissant à se fondre dans la végétation environnante. Mamadou Diallo, moins chanceux ou plus hésitant, a été immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre. La fouille de son sac à dos a rapidement levé le voile sur la nature de ses activités extra-universitaires : trois kilogrammes de chanvre indien y ont été découverts.



​Le suspect a été conduit sous escorte à la brigade de gendarmerie de Sédhiou, où la drogue et l'engin ont également été placés sous scellés. Si l'étudiant en sociologie doit désormais répondre de ses actes devant la justice dans le cadre de l'enquête liminaire, les autorités ne comptent pas s'arrêter là.



​« Le complice a été formellement identifié et les recherches s'intensifient pour mettre la main sur lui », selon Libération, citant une source proche du dossier.