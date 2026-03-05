Économie sénégalaise : La parité à l'épreuve des secteurs d'activité

Dans le rapport définitif du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5), l’ANSD détaille la «situation sociodémographique, économique et sociale des femmes» ainsi que la «Participation des femmes à l’activité économique». L’objectif est d’avoir une idée sur la contribution des femmes au progrès économique et social, ainsi que des données sur les disparités entre les sexes et sur la situation sanitaire des femmes, pour une meilleure prise de décision.



Le secteur tertiaire porté par les femmes



Le secteur des services et du commerce est le seul domaine où la présence féminine surpasse celle des hommes. Selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), 61,5 % des femmes actives travaillent dans le tertiaire, contre 48,1 % pour les hommes.

Cette dynamique se traduit par un indice de parité de 128 femmes pour 100 hommes. En milieu urbain, cet indicateur atteint 125 pour 100, tandis qu'en zone rurale, il se maintient à 108 pour 100, confirmant la prédominance des femmes dans les activités d'échanges et de services sur l'ensemble du territoire.



Inversion des rôles dans l’Agriculture



Dans le secteur primaire (agriculture, pêche, élevage), les hommes sont globalement majoritaires à l'échelle nationale (31,6 % contre 28,9 % pour les femmes). Cependant, cette statistique cache une réalité géographique inversée : en zone rurale, Les femmes sont majoritaires dans le secteur primaire (67,6 % contre 63,0 % pour les hommes), avec un indice de parité de 107 femmes pour 100 hommes. En zone urbaine, elles y sont moins présentes (13,7 %), talonnant de près les hommes (14,0 %).



Le secteur secondaire dominé par les hommes



Le secteur secondaire (mines, industrie, construction) reste le domaine le moins investi par les femmes. Le rapport souligne une «nette sous-représentation» féminine avec seulement 9,6 % de présence contre une part beaucoup plus importante chez les hommes. L'indice de parité global y est de 47 femmes pour 100 hommes. Cette disparité est encore plus accentuée dans les campagnes, où l'on ne compte que 38 femmes pour 100 hommes s'activant dans ce secteur.

