Escroquerie au visa : un présumé faux attaché de défense arrêté à Keur Massar

Se présentant comme assistant attaché de défense des Pays-Bas, H. J. Baldé, 48 ans, domicilié à Keur Massar (banlieue de Dakar), a été arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) et déféré au parquet, ce mercredi 04 mars 2026. Il est accusé «d’escroquerie et d’usurpation d’identité».



D’après le journal Libération, H. J. Baldé s’était engagé, courant 2024, à obtenir un visa d’entrée aux Pays-Bas pour la sœur de la plaignante, N. F. Guèye, contre le paiement de 4 millions de FCFA. Après le versement d’un acompte de 3,35 millions de FCFA et malgré plusieurs relances, il n’a jamais donné de suite.



Lors de son audition, Baldé aurait reconnu les faits et aurait même sollicité un délai d’un mois pour rembourser les fonds perçus. La plaignante a refusé, justifiant son déféremment pour escroquerie.