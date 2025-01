​Sénégal : Amath Soumaré alerte sur les tonnes de cocaïnes qui entrent dans le pays tous les mois

Au Sénégal, des tonnes de cocaïne entrent dans le pays chaque mois, selon des révélations alarmantes. De 2023 à 2024, la fraude liée aux stupéfiants est estimée à 7 000 milliards de FCFA, une somme jugée faramineuse, comme l'a indiqué Amath Soumaré, premier Africain diplômé en intelligence économique.



« J’étais moi-même stupéfait. En un laps de temps, de voir la corniche des immeubles partout, zone B, point E, en ville vous voyez des immeubles en érection. Je ne voyais que la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO). Maintenant, vous ne le voyez même plus. Le pays est devenu un pays d’un gangstérisme international, de blanchiment d’argent. C’est ce qui a causé le Sénégal en 2021 soit mis dans une grille par le Groupe d'action financière (GAFI) qui identifie les juridictions que les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux », a révélé Amath Soumaré au micro d’Iradio.



Le président-fondateur du cabinet SOPEL International a également évoqué l'ampleur de la fraude dans le trafic de stupéfiants.



« Près de 7 000 milliards chaque année. Et chaque mois vous avez des tonnes de cocaïnes qui rentrent dans ce pays-là. Les chiffres qui sont annoncés, c’est des chiffres qu’on a attrapé. Mais il y en a combien qui passait. C’est comme l’internet. Vous avez Web, le Deep Web, il est beaucoup plus profond que le web que vous voyez », a-t-il déclaré.