Sénégal : Moustapha Cissé élu nouveau secrétaire général du SYNPICS

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) a tenu ce samedi 5 avril 2025, son 11e Congrès ordinaire à la Maison de la presse Babacar-Touré, à Dakar. Un rendez-vous majeur marqué par l’élection du nouveau secrétaire général national et la mise en place du Bureau exécutif national (BEN).



Deux (2) candidats étaient en lice pour succéder à Ahmadou Bamba Kassé, en poste depuis 2019 : Moustapha Cissé, représentant la section SYNPICS de la RTS, et Ndiol Maka Seck, de la section du Soleil.



Au terme d’un vote à bulletin secret, Moustapha Cissé a été élu avec 28 voix contre 19 pour son challenger, sur un total de 47 votants. Il devient ainsi le nouveau secrétaire général national du SYNPICS pour un mandat de cinq ans.