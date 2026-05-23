​Sénégal : Demba Gueye juge inévitable le limogeage d’Ousmane Sonko

L’analyste politique Demba Gueye estime que le limogeage d’Ousmane Sonko par le président Bassirou Diomaye Faye n’a surpris personne, au regard des tensions politiques observées depuis plusieurs mois au sommet de l’État.



Selon lui, la séparation entre les deux hommes était devenue inévitable afin de préserver la stabilité du Sénégal, dans un contexte marqué par des inquiétudes politiques et économiques.



« Le conflit politique avait atteint un niveau inquiétant », a déclaré Demba Gueye, soulignant que cette crise risquait d’avoir des conséquences sur la sécurité nationale et l’image du pays à l’international.



L’analyste affirme également que les partenaires financiers et investisseurs suivaient avec inquiétude l’évolution de la situation politique sénégalaise, citant notamment le FMI ainsi que plusieurs partenaires bilatéraux du Sénégal.

