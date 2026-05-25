138e pèlerinage marial de Popenguine : l’Église appelle au dialogue et à l’espérance face aux tensions sociales

Lors de la messe officielle du 138e pèlerinage marial de Popenguine, l’Église catholique sénégalaise a lancé, ce lundi, un appel à « privilégier le dialogue, l’écoute et l’espérance face aux difficultés sociales et aux tensions » qui traversent les sociétés contemporaines.



Devant des milliers de fidèles rassemblés au sanctuaire marial, l’évêque de Ziguinchor, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, a présidé la célébration. Il a souligné que « les radicalités prospèrent souvent là où disparaissent l’espérance, l’écoute, la justice et les perspectives ».



« Le Sénégal demeure debout parce que les pouvoirs publics, les autorités religieuses, coutumières et les différentes composantes de la nation ont toujours privilégié les voies du dialogue et de la paix », a-t-il déclaré.



Mgr Manga a également salué les relations entre l’État et l’Église, rappelant que, depuis plusieurs décennies, le pèlerinage marial contribue au renforcement des liens entre les communautés et les institutions. « Nos traditions et croyances ont historiquement placé la dignité humaine, le respect mutuel et la richesse de la concorde au cœur de nos enseignements », a-t-il ajouté.



Selon lui, « cette posture tient au fait que nous sommes convaincus qu’aucun projet national durable ne peut se construire sur les divisions permanentes, les radicalités ou la banalisation des violences verbales et sociales ».



Revenant sur le thème de cette 138e édition, l’évêque de Ziguinchor a indiqué que celui-ci apparaît comme un « puissant message d’assurance spirituelle, un rappel à l’espérance, à la confiance en Dieu et au refus de la peur comme vecteur structurant les relations humaines ».



Enfin, Mgr Manga a salué le renforcement des liens avec les pays voisins : « Ce pèlerinage continue de renforcer nos liens avec nos voisins : la Gambie, les deux Guinée, la Mauritanie et le Mali. » Il a également salué la participation des pèlerins venus de ces pays.