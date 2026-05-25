Pikine : l'inspecteur d'académie suspend les activités des gouvernements scolaires après des scènes obscènes

L'inspecteur d'académie de Pikine, Mbaye Babou, a décidé de suspendre toutes les activités des gouvernements scolaires, aussi bien dans les établissements publics que privés. Cette mesure fait suite à des scènes obscènes et des comportements constatés lors de certaines manifestations, qu'il juge « contraires à nos valeurs ».



Dans un communiqué, Mbaye Babou indique que ces « dérives portent atteinte à l'image de nos établissements et compromettent la mission éducative qui nous incombe ».



Il rappelle que le Gouvernement scolaire, en plus de mener des activités récréatives, culturelles et sportives saines, constitue une « instance éducative et citoyenne » dont la vocation est d'initier les élèves aux principes de la démocratie scolaire, de les former à l'exercice responsable de leurs droits et devoirs, et de les engager dans la vie de l'établissement avec discernement et respect des valeurs républicaines et morales.



Face à cette situation, l'inspecteur d'académie de Pikine engage les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques et administratives, ainsi que les parents d'élèves, à « renforcer leur rôle d'encadrement, de veille et de suivi des activités des gouvernements scolaires » afin d'éviter toute dérive susceptible de nuire à la sérénité et à la crédibilité des établissements.



Compte tenu de la préparation des compositions et des examens scolaires, il demande aux chefs d'établissements du public et du privé de « suspendre toutes les activités des gouvernements scolaires » et d'initier, avec les équipes pédagogiques, des activités de renforcement et de soutien scolaire lorsque les programmes sont achevés.



L'autorité précise qu'« aucune dérogation à cette instruction ne sera tolérée ». Selon lui, la vigilance et la responsabilité de chacun sont requises pour préserver les élèves de pareilles dérives et les encadrer vers la réussite éducative.