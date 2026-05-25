Mandat d'Ousmane Sonko : la lettre de suspension qui met fin aux rumeurs de démission

Contrairement aux rumeurs annonçant sa démission définitive, la publication de la lettre d'Ousmane Sonko prouve qu'il a opté pour une suspension de fonction à l'Assemblée nationale. Le leader du PASTEF s'est appuyé sur les règles de cumul des mandats pour geler temporairement son siège de député lors de l'installation de la 15ème législature. Cette démarche administrative lui permettait de se consacrer à la Primature tout en laissant sa place à un suivant sur la liste, sans pour autant abandonner définitivement son mandat législatif.
Cette distinction entre démission et suspension suscite un vif débat juridique et politique quant à son retour imminent à l'hémicycle. Alors que le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin à ses fonctions de Premier ministre en mai 2026, l'authenticité de ce document change la donne. Pour ses partisans, le règlement intérieur lui garantit une réintégration automatique comme député, tandis que ses détracteurs y voient une incompatibilité définitive, rendant son avenir parlementaire crucial pour la suite du quinquennat.
Cette distinction entre démission et suspension suscite un vif débat juridique et politique quant à son retour imminent à l'hémicycle. Alors que le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin à ses fonctions de Premier ministre en mai 2026, l'authenticité de ce document change la donne. Pour ses partisans, le règlement intérieur lui garantit une réintégration automatique comme député, tandis que ses détracteurs y voient une incompatibilité définitive, rendant son avenir parlementaire crucial pour la suite du quinquennat.
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