​Sénégal: Les travailleurs du pétrole et du gaz veulent paralyser le secteur

A la suite du blocage des négociations sur les conventions jugées incompréhensibles, les Syndicalistes des travailleurs du pétrole et du gaz on t menacé de paralyser le secteur si l’Etat du Sénégal ne réagit pas face à leurs revendications.



«Ce blocage s’explique simplement par une léthargie du patronat surtout dans les secteurs du pétrole. Nous exigeons l’harmonisation de la retraite complémentaire et ensuite le paiement du 14e mois », a déclaré le Secrétaire général Abdourahmane Cissokho.



Abdourahmane Cissokho et ses camarades ont demandé à l’Etat du Sénégal, le paiement des dettes dues aux sociétés d’hydrocarbures, estimant que la situation financière que traverse les SAR et les entreprises du pétrole est due aux créances de l’Etat à la Senelec et à la SAR.



Ces travailleurs ont annoncé qu’ils vont déposer dans les prochains jours un préavis de grève de 72h renouvelables, si leurs revendications ne sont pas prises en compte.