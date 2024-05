Seydi Gassama : « nous attendons à ce que ces apports ne finissent dans les tiroirs »

La publication des rapports s’invite dans tous les débats, que ce soit entre Sénégalais lambda, société civile ou les droits de l'hommiste, chacun fait son analyse. Sur ce, Seydi Gassama, secrétaire exécutif Amnesty Sénégal, invite les autorités à transmettre les rapports au procureur.



« Il faut donner les rapports au Procureur, c’est au procureur évidemment de les définir et s’il ya nécessité de poursuite, qu’ils soient poursuivis. Le procureur peut faire son travail sans aucune interférence de l’Etat. C’est la promesse que le ministre de l’intérieur nous a faite, de ne pas intervenir dans les processus judiciaires. Donc nous attendons que ces rapports ne finissent pas dans les tiroirs ou que les autorités ne mettent pas leurs coudes sur ces rapports, mais de les transmettre à la justice », a déclaré le droit de l’hommiste qui a fait face à la presse ce jeudi.



De l’avis de Seydi Gassama, « Il appartient à la justice de faire son travail et les personnes qui ont commis des actes suffisamment graves pour être poursuivis, qu’ils soient poursuivis. Parce qu’on peut plus continuer à accepter dans ce pays que des dossiers publics soient gérés comme des patrimoines propres », a-t-il lancé.