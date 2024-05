NBA : Boston passe en demie, les Clippers humiliés

Boston, meilleure équipe de la saison régulière, a franchi le premier tour et les Clippers ont été humiliés par Dallas, mercredi, lors des play-offs NBA.



Boston sans trembler



Les Boston Celtics, grands favoris de la série, ont dominé Miami à domicile (118-84) pour conclure leur premier tour 4-1 et passer en demi-finale de conférence Est.



Les Celtics, meilleure équipe NBA de la saison régulière, ont écrasé le Heat mercredi pour effacer le souvenir douloureux de leur élimination en finale de conférence Est par les Floridiens l’an passé.



"Je ne m’inquiétais pas vraiment de ce qu’il s’était passé l’an dernier, a assuré l’entraîneur des C’s, Joe Mazzulla. J’ai aimé notre façon d’aborder la série, sans nous préoccuper de l’adversaire."

"On a montré des intentions de jeu, de l’attention aux détails et une dimension physique constante."

Jaylen Brown et Derrick White ont marqué 25 points chacun et ont fait passer inaperçue l’absence du pivot letton Kristaps Porzingis.



Miami a peiné pour sa part, toujours sans sa vedette Jimmy Butler, blessé depuis les barrages et désormais en vacances, malgré les 23 points de Bam Adebayo.



L’historique franchise du Massachusetts a fait l’écart dès le premier quart-temps, remporté 41 à 23, sans jamais se relâcher.



Boston affrontera au tour suivant soit les Cleveland Cavaliers, soit le Magic d’Orlando, mené 3-2 dans une série de premier tour équilibrée.



Les Clippers sombrent à domicile



Vainqueurs au forceps à Dallas dimanche, les Los Angeles Clippers ont coulé à domicile face à Dallas (123-93), subissant la plus large défaite en play-offs de leur histoire.



Dans une Crypto.com Arena vite résignée, qui s’est vidée pendant le quatrième quart-temps, les Clippers n’ont jamais trouvé la solution en défense face à Luka Doncic (35 points, 10 passes) et ses coéquipiers.



Privés de Kawhi Leonard (inflammation à un genou) pour le deuxième match de suite, les Angelenos ont été trop imprécis (9 sur 35 à 25,7% de loin), voyant l’écart se créer dès le 2e quart-temps sans parvenir à réagir, à l’image de Paul George (15 points), et James Harden (7 points).



Désormais menés 3-2, les Clippers sont au bord de l’élimination et se rendront à Dallas vendredi pour tenter d’éviter une nouvelle désillusion en play-offs, malgré la brochette de stars assemblée ces dernières saisons (Leonard, George, Harden, Russell Westbrook).



"On doit tourner la page. On n’a pas joué notre meilleur match, on a eu des problèmes collectifs, on doit être meilleurs au match 6 et on le sera", a tenté de rassurer l’entraîneur Tyronn Lue.





