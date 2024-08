​Sénégal : Trois (03) personnes arrêtées pour avoir falsifié la signature du Premier ministre Ousmane Sonko

Trois (03) personnes ont été arrêtées par la Division des investigations criminelles (DIC) de la police judiciaire pour « faux et usage de faux portant sur un document administratif, usurpation de fonction, et escroquerie ».



Selon les informations du journal ‘’Les Echos’’, ce sont les services du ministère de l’Intérieur qui ont saisi la DIC. En l’espèce, les nommés Serigne Mbaye, Safiétou Sy, El hadj Mamadou Diallo et Aly Bamanka sont soupçonnés d’avoir confectionné un cachet de la Primature et écrit à des autorités étatiques étrangères pour obtenir d’elles des audiences, et même des services.



En imitant la signature de Ousmane Sonko, « ils ont demandé et obtenu une audience auprès du Premier ministre de Libye ».