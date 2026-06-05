​Sénégal : le Groupe Duval et le nouveau Premier ministre accélèrent les discussions sur les investissements et le PPP

Une délégation du Groupe Duval, conduite par son président, M. Eric DUVAL a été reçu, le 4 juin 2026, par le nouveau Premier ministre du Sénégal Al Aminou Mohamed Lo.



La rencontre a permis de faire le point sur l’avancement des projets du groupe au Sénégal, d’identifier les éventuels obstacles et d’examiner de nouvelles pistes de partenariat public-privé (PPP). Ces discussions s’inscrivent dans une dynamique visant à accélérer les chantiers en cours et à renforcer leurs retombées économiques locales, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050.



Le groupe actif dans l’immobilier, l’hôtellerie, la construction et les infrastructures, a également exposé ses perspectives d’investissement dans le pays.