​Sénégal : le Groupe Duval et le nouveau Premier ministre accélèrent les discussions sur les investissements et le PPP

Une délégation du Groupe Duval, conduite par son président, M. Eric DUVAL a été reçu, le 4 juin 2026, par le nouveau Premier ministre du Sénégal Al Aminou Mohamed Lo.
La rencontre a permis de faire le point sur l’avancement des projets du groupe au Sénégal, d’identifier les éventuels obstacles et d’examiner de nouvelles pistes de partenariat public-privé (PPP). Ces discussions s’inscrivent dans une dynamique visant à accélérer les chantiers en cours et à renforcer leurs retombées économiques locales, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050.
Le groupe actif dans l’immobilier, l’hôtellerie, la construction et les infrastructures, a également exposé ses perspectives d’investissement dans le pays.
La rencontre a permis de faire le point sur l’avancement des projets du groupe au Sénégal, d’identifier les éventuels obstacles et d’examiner de nouvelles pistes de partenariat public-privé (PPP). Ces discussions s’inscrivent dans une dynamique visant à accélérer les chantiers en cours et à renforcer leurs retombées économiques locales, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050.
Le groupe actif dans l’immobilier, l’hôtellerie, la construction et les infrastructures, a également exposé ses perspectives d’investissement dans le pays.
Autres articles
-
Forêts, parcs et cités vertes : Cinq programmes sectoriels du Ministère de l'Environnement estimé à plus de 117 milliards FCFA
-
Stabilité du pays : un cadre de PASTEF appelle Diomaye et Sonko à se retrouver autour de l’essentiel
-
Investiture de Sonko : Juan Branco annonce sa présence à Dakar
-
Discours contraires aux bonnes mœurs : « Gaïndé Macky bou Djiguéne » écope de six mois de prison dont un mois ferme
-
Sénégal: la sociologue Selly Ba estime que les femmes "s’imposent progressivement" dans le milieu des FDS