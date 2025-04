​Sénégal : un Prytanée militaire pour filles bientôt ouvert à Nder

Le Sénégal s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’éducation militaire avec l’ouverture prochaine d’un Prytanée militaire réservé aux filles. L’établissement sera implanté à Nder, haut lieu de mémoire où, au XVIIe siècle, des femmes s’étaient immolées pour échapper à l’esclavage, un acte devenu symbole de résistance féminine.



L’annonce a été faite par le Colonel Abdoulaye Mbengue, commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis (PMS). Prévue initialement pour la rentrée 2024-2025, l’ouverture a été repoussée pour des raisons non précisées. Aucune date officielle n’a encore été fixée, mais le lancement est qualifié d’'imminent".



Ce nouveau Prytanée, destiné aux jeunes filles de la sixième à la terminale, viendra compléter l’offre éducative du PMS, institution centenaire jusque-là exclusivement masculine. Il ambitionne de former une élite féminine alliant rigueur, excellence académique et valeurs patriotiques.